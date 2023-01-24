Волинянин увосьме відправиться за ґрати, тепер – за убивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 34-річного жителя обласного центру Волині винуватим у вчинення вбивства з необережності (ч.1 ст. 119 КК України).

Увечері 14 вересня 2022 року нетверезий, сім разів до цього судимий, молодик під час сварки на території Північного ринку в Луцьку ударив 64-річного чоловіка, який упав та вдарився головою об бруківку й за тиждень помер у лікарні від отриманих травм.

Згідно з вироком суду, наступних п’ять років лучанин проведе за ґратами.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури