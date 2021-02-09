Россиянка заказала убийство 8-летнего ребенка из-за наследства

Женщина решила расправиться с ребенком из-за квартир

В Туве МВД и ФСБ предотвратили убийство 8-летней девочки, с которой захотела расправиться вдова ее покойного отца. Ребенок претендовал на недвижимость, которая осталась после смерти мужчины.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в органы поступила информация о том, что жительница Кызыла подыскивает киллера для расправы над девочкой.

Заказчица боялась, что девочка после смерти отца будет претендовать на две оставшиеся от него квартиры. При этом по закону дети являются наследниками первой очереди.

В качестве исполнителя выступил сотрудник полиции под прикрытием. За убийство школьницы женщина предложила 180 тысяч рублей. Также она показала, где живет и учится девочка, и лично указала на школьницу, когда та стояла на автобусной остановке. При этом она передала исполнителю аванс в размере 10 тысяч рублей и электрошокер.

В качестве подтверждения исполнения заказа «киллер» отправил заказчице постановочную фотографию и шапку девочки.

В отношении 61-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Она заключена под стражу. // МК