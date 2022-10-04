Покидьок, який вбив павича «на камеру», обійшовся іспитовим терміном: обвинувачення думає над апеляцією

Суд на Буковині виніс вирок чоловіку за жорстоке поводження з павичем, через що птах загинув – буковинцю призначили іспитовий термін, повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Про це пише УНН.

“Особу засуджено до 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку”, – повідомили у прокуратурі.

Буковинцю, який жорстоко поводився з твариною та спричинив її загибель, інкримінували ч. 3 ст. 299 КК України.

Під час судового розгляду, як повідомляється, встановлено та доведено, що “3 червня цього року 18-річний житель села Карапчів, колишнього Глибоцького району, під час відпочинку поблизу річки Сірет жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птаха”.

Вирок ще не набрав законної сили. “Прокуратура вивчає обґрунтованість та вмотивованість прийнятого рішення та можливість його апеляційного оскарження”, – зазначили у відомстві.