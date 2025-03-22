Двох чоловіків затримали за пограбування перехожого у Дніпровському районі столиці
Зловмисники побили та пограбували місцевого мешканця, якого ввечері зустріли на вулиці. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
До Дніпровського управління поліції із повідомленням про пограбування звернувся 20-річний киянин. Заявник розповів, що по дорозі додому на нього напали двоє невідомих, побили його та відібрали мобільний телефон.
Поліцейські оперативно встановили особи нападників, ними виявились 30-річний харківянин та 23-річний мешканець Донецької області, які приїхали до столиці на заробітки. Поліцейські розшукали та затримали зловмисників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем проживання одного із фігурантів вилучили телефон потерпілого.
Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet