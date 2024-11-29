В Одесі на узбережжі згорів популярний ресторан. Зачистка під чергову забудову?

Площа займання склала 2 тисячі квадратних метрів.

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі, в районі курортної Аркадії, згорів один з найпопулярніших місцевих ресторанів True Man.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, зранку рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла в закладі біля Чорного моря.

“Через значний вітер була загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі, яку вогнеборцям вдалось запобігти. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини займання”, – розповіли у відомстві.

Йдеться, що майже 3 години знадобилось надзвичайникам для повної ліквідації пожежі, на гасіння якої залучались 51 рятувальник та 10 одиниць техніки.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі, площа займання склала 2 тис. кв. метрів. За словами речниці ГУ ДСНС в Одеській області Марини Аверіної, спалахнув заклад літнього типу, який нині не працював. Через пориви вітру вогонь міг поширитися на будови сусідніх закладів.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що палав відомий літній комплекс True Man, який знаходиться на пляжі “Аркадія”. Також люди припускають, що місце біля моря хтось хоче “віджати” або забудувати.

Зокрема, активіст Дем’ян Ганул у Telegram зазначив, що так буває, “коли на його місці планується чергова забудова.

“Чекаємо проєкт чергового “пространства”, – наголосив він. // УНІАН