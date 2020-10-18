Львів’янин побив охоронця ТРЦ за прохання поміряти температуру

Залізничний районний суд Львова визнав винним львів’янина Романа С., який побив охоронця торгового центру за прохання поміряти температуру. Його оштрафували на 850 грн.

Про це пише zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився 7 червня у ТРЦ Victoria Gardens, що на вул. Кульпарківській, 226а. Роман С. зайшов у торгово-розважальний центр та пішов у сторону супермаркету «Сільпо», проігнорувавши прохання охоронця поміряти його температуру. Коли охоронець його наздогнав та спробував зупинити, Роман С. вдарив його в обличчя.

У судовому засіданні Роман С. заявив, що його обурила пропозиція охоронця ТРЦ поміряти йому температуру, оскільки він немає права цього робити. Він не визнає своєї провини, стверджуючи, що не лаявся та не бив охоронця.

Суддя Наталія Румілова дослідила усі докази у цій справі, зокрема свідчення працівників ТРЦ, відео з камер спостереження, результати судово-медичної експертизи, та визнала Романа С. винним у побитті охоронця. Його оштрафували на 850 грн. // Діло