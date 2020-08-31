В подмосковном лесу нашли зверски избитого неизвестными мальчика

Грибники обнаружили в лесу в районе пос. Александрова в Наро-Фоминском городском округе зверски избитого и изученного 11-летнего мальчика.

Когда они вызвали полицию и медиков, те не могли поверить, что мальчик еще жив.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», у ребенка были диагностированы: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек, ушиб шейного позвонка, инфицированные раны обеих кистей».

В настоящее время мальчик находится в хирургической реанимации ДГКБ №9 имени Сперанского, где врачи борются за его жизнь.

Отдел по делам несовершеннолетних ведет проверку по данному происшествию. // МК