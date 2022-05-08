Поліцейські Броварщини затримали дебошира з гранатами та набоями

До поліції зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що в селі Морозівка її батько вчиняє бійку.

Поліцейські завадили скоєнню домашнього насильства, а під час огляду приміщення виявили у 42-річного дебошира дві гранати, понад 80 набоїв калібру 7.62 мм та майже пів тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області