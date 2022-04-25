Поліцейські Броварщини затримали мародера-невдаху

Злодій «спалився» з краденим майном

36-річний житель Броварів заліз у одну з кімнат місцевого гуртожитку, забрав плазму та телефон. Крадений телевізор лиходій поніс знайомому, але дорогою зустрів власників викраденої техніки. Впізнавши своє майно, люди відразу зателефонували до поліції.

Лиходія затримали. За вчинення крадіжки поліцейські розпочали досудове розслідування. Нині мародеру загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області