Поліцейські Чернігівщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки

У результаті низки оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку поліції Чернігівської області затримали на Київщині чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві.

Про злочин поліцію повідомив мешканець одного з сіл Ріпкинського району. Він почув дивний галас у сусідньому будинку і вирішив перевірити, що там відбувається. Окрім мертвої 42-річної господині всередині, він виявив ще й закривавленого чоловіка, якого довелося госпіталізувати.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Ріпкинського відділення поліції. Правоохоронці зібрали речові докази та опитали ймовірних очевидців та свідків події. Поліцейські одразу встановили, що до вбивства може бути причетний ревнивий 53-річний співмешканець потерпілої.

Приїхавши додому раніше очікуваного, чоловік виявив за столом свою співмешканку в компанії іншого чоловіка. Це його настільки розлютило, що він напав на їх обох. Під час короткої розправи чоловік завдав тілесних ушкоджень непроханому гостю, вбив свою співмешканку і втік.

Поліцейські одразу взяли до уваги специфіку роботи чоловіка, тому на українсько-білоруському кордоні дальнобійника вже чекали. Разом із тим патрульні поліцейські Чернігівського, Козелецького районів та Броварського району Київської області перекрили всі можливі під’їзди до місця стоянки вантажівки, на якій працює підозрюваний.

Як виявилося, чоловік і справді вирішив будь-що дістатися до робочого авто. Задля цього спочатку він сів у автомобіль товариша та поїхав на Київщину. По дорозі чоловік не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автівку він покинув, а далі спробував добиратися попутнім транспортом.

У результаті злагоджених дій поліцейських, співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області наздогнали підозрюваного у Броварському районі Київщини. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – вбивство. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області