Поліцейські Дніпра затримали підозрювану у вбивстві 40-річного містянина

Зловмисниця у ході суперечки вдарила ножем свого співмешканця. Поранення виявилось фатальним і чоловік помер на місці.

Злочин стався 5 листопада в одному з будинків у Чечелівському районі міста. Правоохоронці зʼясували, що під час відпочинку між чоловіком та 19-річною жінкою виникла словесна перепалка, під час якої підозрювана схопила кухонний ніж та нанесла співмешканцю удари у руку та спину. Від отриманих травм 40-річний чоловік помер на місці.

Правоохоронці затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину вилучили.

6 листопада слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП