Поліцейські Донеччини розкрили спланований розбійний напад у Лимані

Мешканка міста організувала розбійний напад на свого колишнього чоловіка. До виконання злочинної справи жінка залучила трьох мешканців Херсонської області. Співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили особи фігурантів та безпосередні обставини злочину.

Двоє невідомих вдерлися в будинок приватного підприємця за його відсутності. Жертвою розбійників стала його дружина, яка на той час перебувала вдома сама. Нападники позривали з жінки золоті прикраси, забрали мобільний телефон, а потім зв’язали її, вимагаючи гроші. Коли ж додому повернувся господар, нападники, завдавши йому тілесних ушкоджень, змусили віддати ключ від сейфу, звідки забрали ювелірні вироби, кошти в сумі близько 5300 доларів та 100 000 гривень. Після того, як бандити пішли, потерпілі самотужки звільнилися з пут і повідомили в поліцію.

Як з’ясували правоохоронці, місцева мешканка вирішила помститися ексчоловікові. У результаті чергового конфлікту жінка вдалася до злочину — організувала та детально спланувала розбійний напад на будинок чоловіка. Виконавців задуманого знайшла аж в Херсонській області — трьох раніше судимих чоловіків. Зустріла їх на власному автомобілі й навіть поселила в місцевому готелі.

Після скоєного злочину розбійники з викраденим повернулися на Херсонщину, де на них оперативним шляхом і вийшли поліцейські Донеччини. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання лиманської організаторки, двох херсонських фігурантів розбою та їхнього земляка-посібника, який узяв собі викрадене майно для зберігання та збуту.

Усім чотирьом зазначеним особам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області