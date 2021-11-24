Поліцейські Донеччини вилучили партію наркотиків на ₴400 тисяч

Наркотичну речовину було виявлено під час проведення санкціонованих обшуків у трьох мешканців Мирнограда. Загалом правоохоронці вилучили понад сім кілограмів канабісу. Зловмисники притягуються до кримінальної відповідальності за фактом збуту.

Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області ДБН Нацполіції України спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД та РПОП провели ряд обшуків під час оперативно-профілактичного відпрацювання Мирнограда.

У 51-річного мешканця поліцейські вилучили 7 кг канабісу, наркотичні пігулки, опій ацетильований, ваги та 300 зіп-пакетів. Інший 38-річний мешканець Мирнограда зберігав марихуану, метамфетамін та приладдя для вживання наркотиків. Вдома у 48-річного зловмисника правоохоронці виявили канабіс, 200 мл соляної кислоти, психотропну речовину та приладдя для виготовлення метамфетаміну.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Фігурантам інкримінують ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Донецької області