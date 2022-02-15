Поліцейські Донеччини за вихідні розкрили чотири тяжкі злочини

Розбійний напад на чоловіка, тяжке поранення, пограбування неповнолітнього хлопця та вуличний грабіж з побиттям – за всіма фактами поліція викрила зловмисників у перші ж години після вчинення правопорушень. У двох випадках поліцейські вийшли на злочинців за допомогою відеокамер, встановлених на будинках.

До поліції Костянтинівки звернувся 47-річний місцевий житель з повідомленням про те, що на нього скоєно розбійний напад. Двоє невідомих познайомилися з ним у кафе, а після сіли разом у таксі та доїхали до його будинку. Більше чоловік нічого не пам’ятав: він отямився посеред ночі на асфальті з розбитим обличчям, без грошей.

Незважаючи на те, що потерпілий повідомив поліцію лише через пів доби, швидко встановити підозрюваних поліцейським вдалося завдяки камерам відеоспостереження, встановленим на будинку та в кафе. Оперативники ідентифікували нападників і, відпрацювавши місто, розшукали їх.

Зловмисниками виявилися двоє жителів Костянтинівки, 31 та 40 років. Встановлено, що у спільників виник задум заволодіти майном нового знайомого, у якого, як вони побачили, з собою є готівка. На вході до багатоповерхівки один з них штовхнув потерпілого, який впав, вдарився обличчям об асфальт і втратив свідомість. Нападники відібрали сумку з грошима (1500 гривень та 70 доларів), двома телефонами й планшетом, а також зняли з непритомного годинник.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато досудове розслідування за ч.2 т. 187 (розбій) кримінального кодексу України.

За допомогою системи відеоспостережння поліцейські викрили й вуличного грабіжника в Маріуполі. На одній з вулиць Центрального району злочинець побив 19-річного хлопця та заволодів його мобільним. Пошуками зловмисника займались оперативники Маріупольського районного управління поліції.

Відпрацювавши записи відеокамер, встановлених на будинках неподалік місця злочину, правоохоронці встановили прикмети підозрюваного та розпочали його пошуки по всьому району. Розшукали зловмисника в центрі міста на вулиці.

Встановлено, що 22-річний фігурант раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Гаджет потерпілого він продав, наразі встановлюється особа, яка придбала його.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

У Покровську поліцейські викрили групу осіб, причетних до пограбування неповнолітнього мешканця м. Родинське. Зловмисники заволоділи мобільним телефоном 15-річного потерпілого. Наразі встановлюються всі обставини події. Остаточна правова кваліфікація буде надана після проведення відповідних слідчих дій.

Поліція Бахмута затримала чоловіка, який мало не вбив свого знайомого. Медики повідомили, що до них з тяжким пораненням госпіталізовано 38-річного мешканця селища Миронівський. Слідчо-оперативна група встановила, що між потерпілий за місцем свого мешкання вживав алкогольні напої зі своїм 70-річним знайомим. Між чоловіками виник конфлікт, гість схопив ножа та завдав удар потерпілому.

Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

За останній тиждень на Донеччині було зареєстровано два умисні вбивства, п’ять тяжких тілесних ушкоджень – за всіма фактами злочинців встановлено, чотири пограбування, з яких три вже розкрито, також зареєстровано розбійний напад. Поліцейські розшукали десять осіб, які переховувались від слідства та суду.

Відділ комунікації поліції Донецької області