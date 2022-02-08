Поліцейські Харківщини викрили чоловіка у смертельному побитті своєї матері

В ході сварки зловмисник декілька разів вдарив жінку кулаком в обличчя, від отриманих травм вона померла через два дні. Вночі він загорнув мертве тіло в ковдру та виніс до підвалу.

Інформація про виявлення тіла загиблої жінки в підвальному приміщенні покинутого будинку у місті Краснограді надійшла до чергової частини районної поліції 7 лютого близько 12:00.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що загиблою є 61-річна мешканка гуртожитку, розташованого поряд з місцем, де знайшли тіло. У скоєнні кримінального правопорушення правоохоронці оперативно викрили 45-річного сина загиблої.

Як пояснив зловмисник, в середині грудня 2021 року за місцем мешкання під час спільного розпивання спиртних напоїв між ним і матір’ю виникла сварка. Чоловік декілька раз вдарив постраждалу кулаком в обличчя. За два дні жінка померла. Аби уникнути покарання, кривдник вирішив позбутися тіла померлої та виніс його до покинутої будівлі.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Харківської області