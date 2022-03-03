Поліцейські Харкова затримали чергових мародерів

Під час патрулювання міста екіпаж у складі працівників полку поліції особливого призначення виявив двох чоловіків, які розбили скло і проникли всередину магазину.

Поліція зі зброєю в руках виконує свої основні функції по забезпеченню публічної безпеки та порядку, надає допомогу цивільному населенню, розвозить продукти нужденним, допомагає з евакуацією дітей.

Не сумнівайтеся — поліція працює і виїжджає за адресами, які ви вказуєте.

Сьогодні до чергової частини ГУНП можна телефонувати за наступними номерами:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20

Рідні наші! Ми знаємо, що вам важко. Тримайтеся. Ми все переживемо і подолаємо разом. Ми з вами. Ми всі тримаємо Харків, ми всі захищаємо нашу Україну. Вбивці мирних людей відповідатимуть за свої злочини проти людяності в Гаазі.

Національна поліція України