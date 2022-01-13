На Волині експосадовців шахти судитимуть за розкрадання вугілля на ₴1,8 мільйона

Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Волинській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили злочинну схему незаконного збуту вугілля. Організував її на той час керівник однієї з шахт. Його спільниками в оборудках були головний інженер та начальник технічного комплексу шахти. Вугілля продавали та відвантажували, вказуючи у бухгалтерській документації неправдиві відомості щодо обсягів його видобутку та знижували показники зольності.

Упродовж січня-липня 2020 року за такою схемою посадовці незаконно продали понад 12 тисяч тонн кам’яного вугілля на суму 1,8 млн грн.

Колишньому керівнику однієї з шахт Нововолинська, головному інженеру та начальнику технічного комплексу слідчі слідчого управління області повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування поліцейські завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Сектор комунікації поліції Волинської області