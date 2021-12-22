На Дніпропетровщині встановлено зловмисника, який здійснив наругу над Державним Прапором України

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області повідомлено про підозру місцевому мешканцю у хуліганстві та вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 338 КК України).

За даними слідства, 18 грудня 2021 року підозрюваний на одній з центральних вулиць смт. Просяне Синельниківського району зірвав флагшток із Державним Прапором України, який був закріплений до електричної опори, кинувши символ на проїжджу частину.

Підозрюваного оперативно ідентифікували з камер відеоспостереження, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури