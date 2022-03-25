Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків

Мародери. Як розпізнати:

— поширюють у соцмережах пропозиції «безкоштовно затягнути зруйновані вікна».

— розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан

— намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома

Диверсанти. Як розпізнати:

— пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна,

— розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки

— намагаються дізнатись, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю

— цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям «щоб можна було проїхати до вас»)

Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов’язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.