Активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків

Одні шкодять безпосередньо цивільним, інші — ЗСУ.
Мародери. Як розпізнати:
— поширюють у соцмережах пропозиції «безкоштовно затягнути зруйновані вікна».
— розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан
— намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома
Диверсанти. Як розпізнати:
— пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна,
— розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки
— намагаються дізнатись, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю
— цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям «щоб можна було проїхати до вас»)
Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов’язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.
Довіряйте лише перевіреній інформації.