У Запорізькій області викрили шахрайський call-центр, який ошукував клієнтів банків

Роботу шахрайського call-центру, який організував один із жителів Мелітополя, припинили правоохоронці 29 квітня

Про це повідомляє Depo.Запоріжжя з посиланням на пресслужбу обласного управління Нацполіції.

До складу call-центру входили шестеро людей, мешканці Мелітополя та Мелітопольського району. Зловмисники за допомогою комп’ютерної техніки телефонували власникам банківських карток, представлялись працівниками банку та обманом вмовляли їх перераховувати кошти на інші кредитні картки.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили дев’ять системних блоків, моноблок, ноутбук, сервер, Wi-Fi-роутери, мобільні телефони, чорнові записи та різноманітні інструкції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Призначено проведення низки експертних досліджень. Після отримання результатів правоохоронці визначать кваліфікацію для усіх підозрюваних в шахрайстві та вирішать питання про повідомлення їм про підозру.