Мешканку Білгород-Дністровська, яка намагалась заволодіти землею в Затоці вартістю майже ₴2 млн., судитимуть за шахрайство

Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Білгород-Дністровська, підозрюваної у фальсифікації документів та шахрайстві.

На думку слідства, підозрювана, використовуючи підроблену технічну документацію щодо права власності на нерухоме майно, що фактично відсутнє, уклала договір оренди земельної ділянки в смт Затока площею 0,07 га з метою її подальшого викупу.

Таким шахрайським шляхом жінка придбала право користування на вказану землю вартістю майже два мільйона гривень, та у власність зловмисниця ділянку отримати не встигла.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Одеської області