В ході сварки 33-річний мешканець міста Лозова забив насмерть батька

Інформація про те, що у квартирі виявлено тіло 55-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями, надійшла до Лозівського відділу поліції 17 грудня.

За адресою виїжджали керівники та слідчо-оперативна група відділу поліції.

На місці події працівники поліції встановили, що 55-річний чоловік мешкав за вказаною адресою разом зі своїм 33-річним сином. Напередодні між ними виникла сварка, під час якої чоловік забив батька насмерть. Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області