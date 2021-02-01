Взято під варту наркоділка, якого затримали з понад 5 кг психотропів

За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру

29-річному мешканцю столиці за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини у особливо великих

розмірах (ч.3 ст.307 КК України).

Слідством встановлено, що 28 січня цього року, під час патрулювання території поблизу с.Тростинка, у поле зору правоохоронців потрапив

молодий чоловік, який вийшов з лісосмуги з об’ємною сумкою і яку намагався сховати у багажник припаркованого поблизу автомобілю. Після чого заскочив в автівку та почав тікати, однак був зупинений поліцейськими сектору реагування патрульної поліції.

В ході огляду автомобіля, співробітники правоохоронного органу виявили та вилучили майже 5,5 кг синтетичного психостимулятора α-PVP.

Наразі затриманому чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у

вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство здійснюється Відділом поліції номер 1 Обухівського районного управління Головного управління Національної

поліції в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура