Взято під варту наркоділка, якого затримали з понад 5 кг психотропів
За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру
29-річному мешканцю столиці за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини у особливо великих
розмірах (ч.3 ст.307 КК України).
Слідством встановлено, що 28 січня цього року, під час патрулювання території поблизу с.Тростинка, у поле зору правоохоронців потрапив
молодий чоловік, який вийшов з лісосмуги з об’ємною сумкою і яку намагався сховати у багажник припаркованого поблизу автомобілю. Після чого заскочив в автівку та почав тікати, однак був зупинений поліцейськими сектору реагування патрульної поліції.
В ході огляду автомобіля, співробітники правоохоронного органу виявили та вилучили майже 5,5 кг синтетичного психостимулятора α-PVP.
Наразі затриманому чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою.
Досудове слідство здійснюється Відділом поліції номер 1 Обухівського районного управління Головного управління Національної
поліції в Київській області.
Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet