Поліцейські Київщини розшукали втікача з психіатричної лікарні

У пошуках 30-річного втікача брали участь поліцейські, управління карного розшуку та правоохоронці Фастівського районного управління поліції, був орієнтований особовий склад найближчих управлінь поліції.

Втікача розшукали протягом доби в місті Ірпінь, де чоловік переховувався .

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 31-річному зловмиснику інкримінують злочинні дії за частиною 3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо