Поліцейські Києва викрили ОЗГ, яка продавала немовлят за кордон

Двоє власників приватних клінік, залучивши спільників, підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства. У свідоцтві про народження немовлят вказували іноземця-замовника, що у подальшому давало йому законні підстави вивезти дитину за межі держави. Наступні 15 років спільники можуть провести за ґратами.

Ліквідували масштабну злочинну схему торгівлі немовлятами слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за оперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Київської міської та Оболонської окружної прокуратури.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Дмитра Шумейка, злочинну схему організували двоє власників приватних клінік у Києві та Харкові, які залучили до «бізнесу» ще десятьох спільників – адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.

«Для реалізації плану фігуранти вербували українських жінок, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Так, підшукавши кандидатури майбутніх сурогатних матерів, вони організовували штучне запліднення за допомогою послуг анонімного донора. Після виписки з клініки жінка у супроводі кількох фігурантів йшла до РАЦСу, де вказувала іноземця-замовника як батька, тим самим вносячи недостовірні відомості в офіційні документи, та надавала дозвіл на виїзд дитини за кордон. У разі відмови, фігуранти залякували та погрожували жінкам».

У ході спецоперації правоохоронці встановили, що підозрювані за надання своїх послуг підписували контракти з іноземцями, згідно яких вартість «послуг» становила від 50 до 70 тисяч євро. Натомість породіллям обіцяли 12 тисяч євро, але в більшості випадків їх не виплачували.

Під час оформлення документів та чергової спроби вивезти новонароджену дівчинку поліцейські затримали у місті Харкові замовника – громадянина іншої держави.

«Нам відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз у співпраці з іноземними колегами ми встановлюємо подальшу долю цих діток».

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за адресами медзакладів у Києві та Харкові та за місцями мешкання фігурантів, у результаті яких вилучили комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи, флеш носії та медичну документацію.

«Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною четвертою статті 28 – вчинення кримінального правопорушення організованою групою осіб, частиною третьою статті 149 – торгівля людьми та частиною першою і другою статті 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній Кримінального кодексу України. Усім 12 фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої», – зазначив керівник столичного главку.

Відділ комунікації поліції Києва