поліцейські києва затримали підозрюваного у вбивстві на троєщині

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один схопив зі столу ніж та наніс численні удари опоненту. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Слідчі зібрали доказову базу вини затриманого та повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Митрополита Володимира Сабодана чоловік отримав множинні колото-різані рани голови, тулуба та рук. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та інші профільні служби.

Як розповів начальник сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції В’ячеслав Бугай, для встановлення причетної до вбивства особи та її затримання правоохоронцям знадобилося менше доби:

«У злагодженій роботі зі слідчими ми вилучили речові докази, ретельно обстежили місцевість та встановили обставини події. Так, 41–річний потерпілий і зловмисник були знайомі між собою та орендували різні кімнати у будинку. Ввечері під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої підозрюваний взяв зі столу ніж та вдарив ним декілька разів опонента. Після скоєного нападник втік, однак за участі колег з карного розшуку главку та співробітників кримінального аналізу ми відстежили його маршрут».

Поліцейські затримали уродженця міста Херсон, 1979 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодження з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Тепер зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – повідомив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

Наталія Федоровська