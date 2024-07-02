Поліцейські встановили особи дівок, які побили малолітнього хлопчика у Львові

За фактом триває перевірка, правоохоронці опитують учасників та очевидців. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

1 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатись, а потім побили малолітнього хлопчика.

За фактом негайно розпочали перевірку, під час якої співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 встановили, що подія сталась близько 15.20 на дитячому майданчику, розташованому на вулиці Сластіона у Львові.

Також встановлені особи учасників події: 9-річного хлопчика, дівчини віком 16 років, яка завдавала йому ударів та її на рік старшої подруги, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Відділ комунікації поліції Львівської області