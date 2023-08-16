На Житомирщині припинили незаконний видобуток піску: у одного з фігурантів вилучили понад ₴1,3 млн.

На території однієї з місцевих громад приватний підприємець організував видобуток корисних копалин без жодних дозволів.

Попередньо встановлено, що 39-річний бердичівлянин, змовившись з посадовою особою громади, запровадив видобуток піску на двох земельних ділянках у Бердичівському районі. Інший, 55-річний чиновник, здійснював контроль над масштабами діяльності. Чоловікові звітували про проведену роботу, надсилаючи фотознімки з місць видобутку. Надалі пісок продавали.

14 серпня правоохоронці задокументували їх протиправну діяльність. Слідчі провели низку санкціонованих обшуків на підприємствах, офісах, місцях, де зберігається незаконно видобутий пісок, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів. У ході проведення слідчих дій вилучено понад 1,3 млн гривень, 28 250 доларів США, 7 вантажних автомобілів та причепи до них, навантажувач, бетонозмішувач, особистий автомобіль одного з фігурантів, мобільні телефони, документацію та понад 2 тисяч м3 піску.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Нині призначено низку експертиз, у тому числі щодо завданої шкоди довкіллю. Триває встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до незаконних оборудок.

За таке правопорушення передбачено від 3 до 6 років позбавлення волі.

Оперативний супровід здійснюють працівники УСБУ регіону, а процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області