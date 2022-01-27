400 доларів хабаря за непритягнення до відповідальності – затримано військового медика

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрито та затримано начальника медичної частини однієї з військових частин ЗСУ в Одеській області за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, вказаний військовослужбовець за непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 212 КУпАП (порушення в сфері охорони державної таємниці) надав службовій особі Департаменту військової контррозвідки СБ України неправомірну вигоду в сумі 400 дол. США.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводження співробітників 7 Управління Департаменту військової контррозвідки СБ України та ГУ ВБ СБ Украіни.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері