У Запоріжжі поліцейські розкрили два вбивства

В Шевченківському та Заводському районах міста правоохоронці задокументували події, внаслідок яких від тілесних ушкоджень померли двоє громадян. Одному зі зловмисників повідомлено про підозру, іншого – затримано в порядку ст. 208 КПК України. За обома фактами триває досудове розслідування.

5 березня, зі спецлінії «102» до чергової частини відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що по вулиці Вороніхіна неподалік школи виявлено труп чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Завдяки злагодженій роботі карного розшуку та слідства, правоохоронці здобули беззаперечні докази причетності до злочину та встановили особу, яка скоїла вбивство.

Ним виявився місцевий мешканець міста Запоріжжя 1983 року народження.

Поліцейські з’ясували, що раніше чоловіки вже були знайомі. В ході раптово виниклого між ними конфлікту на побутовому ґрунті, зловмисник дістав ножа та наніс потерпілому декілька ножових поранень, від яких останній помер на місці події.

23 червня, слідчим, за процесуального керівництва окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За скоєння вбивства чоловікову може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вчора, 23 червня, зі спецлінії «102» до чергової частини відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у Заводському районі в одному із під’їздів житлового будинку по вулиці Билкіна виявлено труп чоловіка.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що численні тілесні ушкодження голови та тулуба потерпілому спричинив мешканець цього ж будинку, 1967 року народження.

Напередодні чоловіки зловживали спиртними напоями. На ґрунті конфлікту між ними виникла сварка. Будучи на підпитку, зловмисник спричинив своєму знайомому тілесні ушкодження, внаслідок яких останній помер.

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо: Упродовж минулого тижня мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству відреагували на понад півсотні викликів

Відділ комунікації поліції Запорізької області