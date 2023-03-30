Завершено розслідування стосовно російського окупанта, який вбив двох цивільних осіб

Ніжинською окружною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, який обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Установлено, що 01 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців та протягом декількох годин утримували в підвальному приміщенні одного з жилих господарств.

У подальшому, обвинувачений, за попередньою змовою з військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу, найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

За вчинене військовослужбовцю РФ загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювалося слідчими ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури