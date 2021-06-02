Поліцейські Мукачівщини викрили зловмисника, який обікрав пенсіонерку

Оперативники Мукачівського районного відділення поліції розшукали зловмисника, який з будинку пенсіонерки викрав цінні речі. За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження

Повідомлення про крадіжку до поліції Мукачівського району надійшло 25 травня. По допомогу звернулася 72-річна мешканка села Лалово. Пенсіонерка розповіла, що з її помешкання зникли ювелірні вироби.

Поліцейські з‘ясували, що до крадіжки може бути причетний чоловік, який того дня навідувався до будинку потерпілої.

У результаті проведення розшукових заходів оперативники кримінальної поліції встановили та розшукали зловмисника у селі Білки.

Як з’ясувалося, 26-річний мукачівець під приводом купівлі металолому увійшов до будинку довірливої пенсіонерки й, поки та відволіклася, викрав золоті вироби на загальну вартість близько 23 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Мукачівцю інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у злочині та обрання на період досудового розслідування запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області