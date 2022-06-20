Поліцейські Одещини викрили чотирьох «наркофермерів»

Дії правопорушників слідчі кваліфікували за частинами 1 й 2 статті 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) і частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці виявили в домоволодінні жителя Одеського району понад 60 кущів конопель, які він огородив сітками й турботливо поливав, а також готовий до вживання канабіс.

З присадибної ділянки мешканця Березівщини під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили більше 100 кущів конопель та майже 50 кущів снодійного маку.

Ще двоє правопорушників з Березівщини та Роздільнянщини зберігали канабіс. Одного чоловіка викрили на блокпосту, інший тримав наркозілля вдома.

В залежності від тяжкості правопорушення чоловікам загрожує покарання від штрафу до семи років позбавлення волі. В ході слідства правоохоронці встановлять, з якою метою фігуранти займалися наркозлочинною діяльністю.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(За інформацією територіальних відділів поліції)