Поліція Закарпаття викрила групу зловмисників, причетних до умисних підпалів автомобілів

Двом чоловікам віком 35 та 24 роки слідчі поліції повідомили про підозру: одному за підпал автомобіля, іншому – за сприяння в знищенні цієї машини та підпал іншої. Потерпіли від дій зловмисників місцевий журналіст та ще один житель Тячівського району

Оперативники поліції Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ припинили злочинну діяльність групи осіб, які причетні до умисних підпалів автомобілів в області.

Так, в ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що 12 липня цього року двоє місцевих чоловіків віком 35 та 24 роки приїхали серед ночі до подвір’я у селі Грушово, перелізли через паркан, облили автомобіль «BMW–320» горючою речовиною та підпалили.

Інший випадок трапився нещодавно, 14 листопада. Тоді зловмисники так само посеред ночі проникли на приватне домогосподарство у селі Тересва, де облили горючою сумішшю та підпалили автомобіль марки «Skoda Octavia», що належить місцевому журналісту та адвокату.

Зловмисників викрито та сьогодні, 9 грудня, слідчі Тячівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили обом про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про взяття підозрюваних під варту. Останнім загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області