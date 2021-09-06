Поліцейські оперативно розкрили вбивство чоловіка у Луцьку

У суботу, 4 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення, про смерть чоловіка.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.

Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановлено, що на ґрунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Волинської області