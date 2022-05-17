Поліцейські оперативно розкрили вбивство жительки Ужгорода

Оперативники та слідчі Ужгородського районного управління поліції швидко розшукали та затримали 27-річну жінку, яка на грунті ревнощів нанесла смертельні ножові поранення іншій ужгородці. Фігурантку затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання

Сьогодні опівночі до поліцейських Ужгорода звернувся лікар швидкої допомоги. Заявник повідомив, що до медичного закладу доставлено тіло жінки з ножовими пораненнями.

Опитавши сусідів потерпілої та можливих свідків інциденту, а також опрацювавши зібрану інформацію, поліцейським вдалося швидко з’ясувати всі обставини злочину та затримати підозрювану.

Встановлено, що інцидент трапився близько 23:30 в одному з будинків на вулиці Гранітній. У цей час 27-річна жінка в приміщенні власного будинку, на грунті ревнощів, кухонним ножем нанесла поранення 35-річній знайомій. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Фігурантку злочину поліцейські розшукали та затримали в порядку статті 208 КПК України і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). За скоєне ужгородці загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття