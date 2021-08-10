Поліцейські оперативно викрили 14-річного ізмаїльця, підозрюваного у грабежі

По допомогу до поліцейських звернулася 33-річна місцева мешканка із заявою, що ввечері до неї на вулиці підійшов незнайомий підліток, схопив її за шию та вирвав з рук гаманець із банківськими картками.

Як повідомила слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Марина Іонел, маючи детальний опис зловмисника, усі наряди поліцейських розпочали пошуки і вже за кілька годин виявили неповнолітнього в одному з місцевих магазинів, де він намагався зняти гроші з карток. Чуже майно у нього вилучили.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у грабежі за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Відповідно до законодавства, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Ізмаїльській районний відділ поліції Одеської області