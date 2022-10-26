Поліцейські оперативно встановили зловмисницю, яка ошукала пенсіонерку майже на 200 тисяч за схемою «ваша дочка потрапила у ДТП»

Наразі шахрайка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, адже затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення жінці підозри за скоєння шахрайських дій.

Учора на лінію 102 звернулася 80-річна жителька Володимира і повідомила, що до неї на стаціонарний телефон подзвонила жінка, представившись дочкою, та розповіла, що потрапила у ДТП і перебуває в лікарні у Луцьку. Для лікування їй, мовляв, потрібні кошти, які прийде забрати нібито медсестра.

Вже за декілька хвилин до помешкання пенсіонерки зайшла невідома. Шокована від отриманої новини, потерпіла віддала їй усі гроші, що заощаджувала, у валюті та гривнях. Загалом це близько 200 000 гривень.

Лише після цього володимирчанка зателефонувала до доньки та дізналася, що з нею все гаразд. Зрозумівши, що мала справу із шахраями, пенсіонерка відразу звернулася до поліції.

Завдяки оперативному зверненню правоохоронцям вдалося вийти на слід шахрайки, вже менш ніж за годину її затримали на місцевій автостанції. В

Зловмисницею виявилася 21-річна жителька Кіровоградської області. Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що працювала вона у змові із двома спільниками, наразі їх встановлюють.

Відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області