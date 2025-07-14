Поліцейські оперативно затримали підозрюваного у грабежі в Чернігові

Співробітники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції спільно з колегами з управління карного розшуку обласної поліції встановили 40-річного чоловіка, причетного до відкритого заволодіння мобільним телефоном 50-річного жителя Чернігова. За фактом грабежу поліція розслідує кримінальне провадження.

Днями до поліції звернувся 50-річний чернігівець, який повідомив, що в Чернігові у сквері невідомий чоловік, під приводом зателефонувати, вихопив у нього з рук мобільний телефон та втік в невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції Чернігівського райуправління поліції.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали грабіжника – 40-річного містянина, раніше судимого за майнові злочини.

Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліція затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосив фігуранту про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області