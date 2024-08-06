У США намагаються конфіскувати в Лазаренка $200 мільйонів для України

Міністерство юстиції Сполучених Штатів через суд намагається конфіскувати 200 мільйонів доларів у колишнього премʼєр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.

Про це в інтерв’ю вірменській службі Голосу Америки розповіла керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер.

За словами Батлер, обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка було визнано винним, був значно вужчим за обвинувачення, які висуває Міністерство юстиції США.

«Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань», – сказала Батлер.

Голос Америки зазначає, що справа, про яку говорить Батлер, стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад 200 мільйонів доларів Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.

Павло Лазаренко обіймав посаду прем’єр-міністра України з травня 1996 до червня 1997 року. Він втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де без успіху домагався притулку й натомість був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. 2012 року він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на проживання у США, де й живе з родиною – другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів. // Радіо Свобода