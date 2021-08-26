Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який стріляв у черкащанина

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження.

До Черкаського районного управління поліції 24 серпня, близько 16:30 години, надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Вячеслава Чорновола, невідомий чоловік погрожував зброєю та здійснив постріли у 30-річного черкащанина. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

Як з’ясували правоохоронці, 49-річний чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, влаштував конфлікт із місцевим. Він поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, а коли дістав пістолет, почав погрожувати та здійснив кілька пострілів у потерпілого.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Під час обшуку у правопорушника поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Слідчими, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області