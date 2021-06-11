Мешканка Київщини закликала до введення військ РФ

СБУ викрила та припинила розповсюдження антиукраїнської пропаганди.

Служба безпеки України припинила злочинну діяльність антиукраїнської пропагандистки. Зловмисниця, використовуючи реальні онлайн-платформи міжнародних громадських ініціатив, закликала до введення військ РФ на територію України.

Оперативники спецслужби встановили, що агітаторка, мешканка Київщини, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і «легітимізувала» анексію Криму та російську агресію на сході України.

Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії. Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.

Крім того, жінка систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів та спільнот соціальних мереж. Матеріали дискредитували підрозділи Збройних Сил України у районі ООС і пропагували діяльність бойовиків терористів «ДНР».

Задокументовано, що антиукраїнськими настроями агітаторка «надихались» під час відвідування так званих «байкерських зльотів». Вони були організовані байкерським клубом «Нічні вовки» та його керівником, «другом Путіна», О. Залдостановим.

За інформацією української спецслужби, найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії у мережі Інтернет напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантки справи в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності.

Наразі слідчими СБУ фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

СБУ