Перебуваючи у в’язниці учасники ОЗГ ошукали громадян на 1 мільйон 200 тисяч гривень

Засуджений 29-річний вінничанин разом зі спільниками ошукували людей по всій Україні. По телефону підозрювані вводили в оману потерпілих, представляючись співробітниками служби безпеки банку, переконували їх перерахувати кошти на так званий «безпечний» рахунок, а також отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток, звідки виводили усі наявні кошти.

Злочинну схему викрили слідчі слідчого управління спільно з працівниками кіберполіції у Вінницькій області та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

Правоохоронці протягом кількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, злочинна група складалась з організатора 29-річного вінничанина та двох засуджених: 32-річного уродженця Автономної Республіки Крим, 40-річного мешканця Чернівецької області. До своєї злочинної діяльності зловмисники залучили 32-річну спільницю з Вінниці, яка перебуває на волі.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники телефонували за випадковими номерами телефонів. Під час розмови вони представлялись співробітниками банку та повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про те, що начебто хтось намагається зняти кошти з їх банківських рахунків шляхом грошових переказів. Аби запобігти зняттю грошей, пропонували співрозмовнику пройти до найближчого банкомату та діючи за їх інструкцією провести певні операції. Після того, як потерпілі виконали їх вказівки, всі кошти з карток зараховувалися на підконтрольні членам організованої групи банківські картки.

Потерпілими від злочинних дій є громадяни з різних регіонів України. Сума завданого збитку становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв.

Працівники поліції провели обшуки за місцем відбування покарання засуджених та проживання спільниці зловмисників, під час яких вилучили ряд доказів, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності: мобільні телефони, сім карти, банківські картки.

Слідчі повідомили про підозру організатору та двом учасникам злочинної групи у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою у великих розмірах.). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Спільниці шахраїв повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Санкція статей передбачає покарання – до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області