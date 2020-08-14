Понад ₴450 тис. збитків при будівництві медичної амбулаторії: виконавцю робіт повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру виконавцю робіт за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомила заступник начальника відділу прокуратури області Тетяна Красінська, у ході досудового розслідування встановлено, що між комунальним некомерційним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду про закупівлю та виконання робіт з будівництва медичної амбулаторії у Краснокутському районі Харківської області.

Чоловік, призначений виконавцем робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, завищив вартість будівельних робіт, вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних робіт та надав його для підписання директору ТОВ. На підставі вказаного документу на рахунок підприємства-підрядника замовником було перераховано оплату.

Дії підозрюваного завдали збитків комунальному підприємству-замовнику збитків на суму понад 450 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — ГУ ДФС України у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області