Поліцейські розкрили вбивство жителя Пулинської громади Житомирщини

Подія сталась 19 жовтня у с. Очеретянці. Під час пошуків безвісно зниклого місцевого жителя виявили його тіло з ушкодженнями. Експерти підтвердили, що вони спричинили смерть потерпілого чоловіка. Причетного до завдання травм поліцейські розшукали. Нині триває з’ясування обставин у рамках відповідного кримінального провадження.

19 жовтня до відділення поліції №4 (Хорошів) Житомирського райуправління надійшло повідомлення про безвісне зникнення 49-річного жителя с. Очеретянки. За словами заявниці-односельчанки, чоловік не з’являвся у своєму обійсті з 16 жовтня.

Обставини з’ясовували поліцейські слідчо-оперативної групи Хорошівського відділення та розшуківці. У результаті обстеження території села та його околиць із залученням кінолога зі службовим собакою тіло зниклого знайшли за однією з хат-пусток.

Під час огляду фахівці зафіксували наявність у чоловіка ушкоджень, які могли спричинити його загибель. Згодом судово-медичні експерти підтвердили, що смерть настала внаслідок завданих потерпілому травм.

У рамках кримінального провадження правоохоронці перевірили коло спілкування загиблого і викрили причетного до смертельного його побиття.

Попередньо встановлено, що пізно увечері 16 жовтня чоловік чаркував зі своїм знайомим, теж місцевим жителем, 1981 р.н. Через раптові непорозуміння між односельцями зав’язалась суперечка, у ході якої 41-річний чоловік побив свого опонента.

20 жовтня слідчі поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомили викритому про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 ККУ). Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області