Поліцейські розшукали іноземця, який на Львівщині скоїв наїзд на дитину та втік з місця події

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик отримав важкі травми, за його життя борються медики. Водія вантажівки «Вольво», причетного до скоєння наїзду, поліцейські виявили у Волинській області, неподалік від державного кордону України.

Як повідомлялося раніше, 1 грудня, близько 21.00, на вулиці Львівській у місті Великі Мости Червоноградського району невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 11-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу пішохідним переходом, та втік з місця події.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми та був госпіталізований у реанімаційне відділення, де за його життя борються медики.

До розшуку водія були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, а також поліцейські сусідніх областей. Як встановили правоохоронці, до скоєння наїзду на дитину причетний 26-річний іноземець, водій вантажного автомобіля «Вольво».

Сьогодні, близько 10 години ранку, поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волинської області у місті Володимир-Волинський виявили вантажівку «Вольво», яка прямувала у напрямку кордону для виїзду з України, та зупинили транспортний засіб.

Вирішується питання про затримання водія у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області