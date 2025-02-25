Поліцейські розслідують обставини побиття посадовця Одеської міської ради

Подія сталася вчора, 24 лютого, ввечері у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі.

На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив і втік.

Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забійна рана голови та переломи кісток передпліччя.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.

Триває слідство.

Поліція Одеської області