Поліцейські розслідують обставини побиття посадовця Одеської міської ради

Поліцейські розслідують обставини побиття посадовця Одеської міської ради
Подія сталася вчора, 24 лютого, ввечері у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі.
На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив і втік.
Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом – забійна рана голови та переломи кісток передпліччя.
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.
Триває слідство.Tweet