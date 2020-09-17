У Києві чоловіку повідомили про підозру за нанесення тяжкої травми знайомому

Між чоловіками виникла сварка, у результаті якої один із них вдарив опонента ножем. Поліцейські затримали зловмисника неподалік місця злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Подія сталась у Подільському районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гонгадзе чоловік отримав тілесні ушкодження. На місце події для документування злочину негайно прибула слідчо-оперативна група та лікарі.

«Ми з’ясували, що у дворі будинку компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Згодом, між двома із них виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні, під час якого один із них вдарив іншого ножем у спину. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізовано до медичного закладу. Неподалік місця скоєння злочину поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами бурого кольору, який направили на експертне дослідження», — розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Подільського управління поліції столичної поліції Олександр Пажо.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців:

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва