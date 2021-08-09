Сварка на озері під Києвом закінчилася ножовим пораненням

У неділю, 8 серпня, ввечері відпочинок на озері під Києвом закінчився п’яною сваркою і різаниною, в результаті якої молодий чоловік отримав удар ножем у груди.

Про це повідомляє «Київ оперативний» в своєму Telegram.

Інцидент стався біля альтанок на озері Крючок біля селища Крюківщина Бучанського району.

Коли на місце пригоди прибули бійці Департаменту охорони, біля пораненого зібрався натовп роззяв, які кликали на допомогу.

Кровотечі вже не було, рану в грудях затисли бинтами, однак хлопець періодично втрачав свідомість. Співробітники Департаменту почали спілкуватися з ним, щоб підтримувати в свідомості.

А тим часом свідки пригоди розповіли подробиці інциденту. Як з’ясувалося, в одній з альтанок, де відпочивала компанія, сталася перепалка між потерпілим та іншим чоловіком. Нападаючий штрикнув його ножем в область грудей.

Свідки забрали ніж, загорнутий у серветки, і взяли під контроль нападника. А коли приїхав наряд поліції — передали їм нападника разом з ножем.

Невідкладна допомога прибула на місце хвилин через 20 після виклику, свідки допомогли повантажити потерпілого на ноші і перенесли в карету швидкої допомоги. Він був при свідомості.

Як повідомляє паблік, відпочивальникам вдалося врятувати хлопця за рахунок того, що було грамотно надано першу допомогу. // «Апостроф»