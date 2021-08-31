У Києві обшукують комунальне підприємство

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Пряма мова: «Упродовж листопада-грудня 2020 року службовими особами КП «Київжитлоспецексплуатація» за результатами тендерних закупівель укладено ряд договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт місць загального користування (під’їздів) у житлових будинках столиці.
У подальшому, службові особи КП «Київжитлоспецексплуатація» та підрядних організацій з метою заволодіння бюджетними коштами підписали «фіктивні» акти виконаних робіт».
Обшуки проводяться у межах розслідування за ч.3 ст. 191 ККУ (привласнення коштів бюджету міста, передбачених на капітальний ремонт у житлових будинках Києва).
У ході розслідування перевіряють результати роботи підрядних організацій, які перемогли в тендерній закупівлі.
Зокрема, в житлових будинках, де проводився капітальний ремонт, виявили завищення обсягів та вартості робіт. // Українська правда